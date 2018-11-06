Washington Post: Suudi Prens 45 kişiyi hâlâ Ritz-Carlton'da esir tutuyor

Washington Post, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'yolsuzlukla mücadele' adı altında üst düzey yaklaşık 45 ismi Riyad'ın en lüks otellerinden Ritz-Carlton'da 'esir' tuttuğunu iddia etti.

Cemal Kaşıkçı olayıyla birlikte dikkatler Suudi Arabistan Krallığı'nın iç işlerine dönerken, bir yıl önce gözaltına alınan yüzlerce prens, patron ve üst düzey yetkiliden en az 45'inin hâlâ serbest bırakılmadığı iddiası gündeme geldi.

Cemal Kaşıkçı'nın da köşe yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "yolsuzlukla mücadele" adı altında Riyad'ın en lüks otellerinden Ritz-Carlton'ı beş yıldızlı hapishaneye çevirdiğini, bir yıldan fazladır tam sayısı bilinmeyen bazı süper zenginlerin hâlâ burada tutulduğunu yazdı.

Ritz esaretinden kurtulma karşılığı toplamda 106 milyar dolara denk gelen nakit para, mülk, işletme, hisse gibi mal varlıklarını teslim edenlerin serbest bırakıldığını hatırlatan gazete, 2018'in başında Suudi başsavcılığından 56 kişinin gözaltında tutulmaya devam edildiği açıklamasının geldiğini kaydetti.

Geçen ay Selman'ın Bloomberg'e gözaltında sadece sekiz kişinin kaldığını söylediğini, ama "Avukatlarına erişimleri var ve Suudi sisteminin karşısına çıkarılacaklar" demekten başka ayrıntıya girmediğini belirten gazete şöyle devam etti: "Ama durumdan haberdar kişiler, bu sayının çok daha fazla olduğunu, Ritz'de kapatılmış hâlâ 45 kişinin olduğunu söyledi."

ÖNCEKİ KRALIN OĞLU TURKİ BİN ABDULLAH'IN AKIBETİ MEÇHUL

Bunlardan birinin 47 yaşındaki Prens Turki bin Abdullah olduğunu aktaran Washington Post, önceki Kral Abdullah'ın oğlu Turki'nin bir zamanlar kraliyet ailesinin "altın çocuğu" diye nitelendiğini, ABD ve Britanya'da eğitim almış, yüksek lisans derecesine sahip savaş pilotu olduğunu belirtti.

Riyad vilayetinin güçlü valisi konumunda bulunmuş, milyarlarca dolarlık Kral Abdullah Vakfı'nın başına getirilmiş Turki'nin Riyad metro inşaatında yolsuzlukla itham edildiğini, ama hakkında resmen suçlamada bulunulmadığını kaydetti.

SAĞ KOLU GÖZALTINDA İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Turki Riyad Valisi iken Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmış olan Tümgeneral Ali bin Abdullah el Kahtani'nin ise gözaltındayken açıklanmamış şartlar altında öldürüldüğünün altını çizdi.