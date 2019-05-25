Washington eyaleti, insan cesetlerinin gübreye dönüştürülmesine izni verdi

ABD’nin Washington eyaleti, gübrelemesi olarak isimlendirilen bir sistemle insan cesetlerinin hızla toprağa dönüştürme işlemine izin veren bir kanun çıkardı.

Washington eyaleti, hayatının kaybedenlerin yakınlarının cesetlerini gömme, yakma gibi geleneksel yöntemlere alternatif olarak, hızla toprağa dönüştürme tekniğini kullanmalarına izin verildi. İnsan cesetlerinin gübreye dönüşmüş hallerinin, çiçek, sebze ve ağaçlarda kullanılabileceği belirtildi. Washington eyalet valisi Guy Insel’in imzaladığı kanun gelecek salı gününden itibaren yürürlüğe geçecek. İnsan cesetlerinin hızla gübreye dönüşmesi tekniğinin kanunlaşması kampanyasını başlatan Katrina Spade, ceset çürütmenin mumyalama, toprağa gömme ve yakma gibi geleneksel uygulamalara sürdürülebilir alternatif oluşturduğunu söyledi. Spade, bu yöntemin karbon emisyonunu azaltacağını ve ziraat için toprak sağlayacağını belirtti.