Wall Street tarihinin en sert düşüşü: Bir günde 100 milyar dolar değer kaybı

Facebook hisseleri Wall Street tarihinin en büyük tek günlük düşüşünü yaşayarak, bir günde 100 milyar dolar değer kaybetti.

Facebook hisseleri bir günde 100 milyar doların üzerinde değer kaybetti. Bu düşüş Wall Street için bir rekor olarak niteleniyor.

Düşüşe sebep olarak yeni mahremiyet yasalarının Facebook için maliyetleri artırması, kullanıcısı sayısı artışında azalma, şirketle ilgili skandallar sebep gösteriliyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel servetindeki azalmanınsa 20 milyar doları bulduğu aktarılıyor.

Facebook'un kullanıcı gizliliğini ihlal eden adımlarının, şirkete uzun yıllar boyunca zarar vereceği öngörülüyor.

Zuckerberg'in istifasının hissedarlar tarafından istendiği iddiaları da bir süredir gündemde.