Wall Street Journal 'Trump' ile Putin'i karıştırdı, düzeltme yayımladı

Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını 'Vladimir Trump' olarak yazdı. Hatanın ardından düzeltme yayımlandı.

ABD basını ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tartışmalar sürerken, Wall Street Journal ilginç bir hataya imza attı.

WSJ'de yayımlanan bir yazıda "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Trump" ifadesi kullanıldı.

Sonrasında hata düzeltilirken, yapılan açıklamada "Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin. Bir düzenleme hatası yanlışlıkla kendisini Vladmir Trump olarak niteledi" denildi.

TRUMP HALEN SORUŞTURMA ALTINDA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkileri sebebiyle hala soruşturma altında. Trump'a yönelik soruşturmada Trump'ın Rusya'yla ilişkilerini gizlediği söyleniyor.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair soruşturmadaysa, ABD'nin seçimlere Trump lehine müdahale ettiği ve seçimleri Trump'ın kazanması için sosyal medyayı ve diğer kimi araçları kullandığı öne sürülüyor.

Dün ifade veren Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, itirafta bulunarak Trump için yalan söylediğini, Trump'ın Rusya'daki işleri konusunda yalan beyanda bulunduğunu açıklamıştı.