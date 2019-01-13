Wall Street Journal: Beyaz Saray Pentagon'dan İran'a saldırı seçeneklerini sunmasını istedi

Wall Street Journal, Beyaz Saray'ın Pentagon'dan İran'a askeri saldırı için seçenekleri sunmasını istediğini duyurdu.

Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik ekibinin Pentagon'dan İran'a askeri saldırı için seçenek sunmasını istediği açıklandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Beyaz Saray'ın askeri saldırı talebi Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin endişelenmesine yol açtı.

Pentagon'un talebe karşılık verdiği aktarılırken, sunulan seçeneklerin neler olduğuna dair detay verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, talebe ilişkin açıklamada bulunmadı.

Habere göre Pentagon yetkilileri de konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.