Wall Street Journal: ABD Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilmeyi planlıyor

Wall Street Journal, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilmeyi planladığını açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundaki güçlerini tamamen çekmek için hazırlığa başladı.

Haberde bölgeden çekilmenin "ABD'nin Ortadoğu'daki stratejisini karmaşaya sokacağı" söyleniyor.

ABD'li yetkililerin bölgedeki ortaklarını bölgeden ayrılacaklarına dair bilgilendirmeye başladıklar söyleniyor.

ABD yönetimi IŞİD varlığı sona erse de bölgeyi terk etmeyeceğini söylüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın operasyon açıklamasının ardından Türkiye ile ABD arasında görüşmeler başlamıştı.

Bölgede Suriye Demokratik Güçleri'ne bağlı güçler bulunuyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, Trump başkanlığında Suriye'de bulunmak için tek sebebim buydu" dedi.

ABD basınında çıkan haberlerde ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği söyleniyor.