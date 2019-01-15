Volkswagen ABD'de elektrikli araç üretimi için 800 milyon dolar yatıracak

Volkswagen, ABD'deki tesisinde elektrikli araç üretimi için 800 milyon dolar yatırma kararı aldı.

Volkswagen, ABD'de Tennessee'de bulunan tesisinde elektrik araç üretimine yatırım yapma kararı aldı. Şirketin üretim için 800 milyon dolar harcayacağı belirtiliyor.

Alman otomobil üreticisi, araç üretiminin 2022'de başlayacağını ve üretim için tesiste bin kişinin işe alınacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Alman üreticileri hedef alarak, üretimin ABD'de yapılmasını istiyordu. Trump, Alman araçlarına yüksek gümrük vergileri getirebileceğini söylüyor.

Aralık ayında Alman üreticilerle ABD yönetimi arasında yapılan görüşmelerde, gümrük vergilerinin getirilmesi ertelenmişti. Volkswagen tarafından yapılacak yatırımın, Beyaz Saray'daki görüşmelerde varılan anlaşma gereği olabileceği söyleniyor.

Elektrikli araç üretiminin ticaret gerilimi öncesinde bataryaların yapıldığı ve üretimin daha ucuz olduğu Çin'e kaymakta olduğu biliniyordu.