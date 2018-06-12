Volga Nehri’nde tekne kazası: 10 ölü

Rusya’nın Volgograd kentinde Volga Nehri'nde seyreden çift gövdeli yolcu teknesinin mavnaya çarpması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tass haber ajansının bildirdiğine göre, Volga Nehri’nde bir çift-gövdeli yolcu teknesinin manevra yaptığı sırada mavnaya çarpması sonucu yaşanan kazada 10 kişi yaşamını yitirdi.

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın teknenin manevra kurallarını ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Bir Rus yetkili teknenin manevra kurallarını ihlali sonucu mavnayı göremediği ve çarpışmaya engel olamadığı olasılığının ağır bastığını ancak diğer olasılıkları da araştırdıklarını söyledi.

Rusya Federal Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansı, teknenin ruhsatsız olduğunu, sahibinin yönetimindeki 12 kişilik teknede 16 kişinin bulunduğunu açıkladı.