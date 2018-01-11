Viyana'daki Sovyet anıtına saldırı tepki topladı

Rus büyükelçiliği, Viyana’daki İkinci Dünya Savaşı anıtına yapılan saldırıyı kınadı.

Avusturya’da bulunan ve ülkeyi Nazi işgalinden kurtaran Sovyet askerlerine adanan anıtın saldırıya uğramasının ardından, Rus büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, Avusturya hükümetinin saldırganları bulup cezalandırması istendi.

Rus Büyükelçiliği sözcüsü Bulat Haydarov, Viyana'daki Schwarzenbergplatz meydanında yer alan anıtın önceki akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından siyah boya atılarak tahrip edildiğini ifade etti.

GÜVENLİK KAMERASI OLMALI

Rus Büyükelçiliği, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na yolladığı notta, verilen zararın bir an önce giderilmesi, gelecekte yaşanacak saldırıların önlenmesi ve saldırganların bulunup Avusturya mahkemelerinde yargılanması taleplerinde bulundu. Ayrıca, anıtın çevresine güvenlik kameralarının yerleştirilmesi de isteniyor.

NAZİLERDEN KURTARAN SOVYET ASKERLERİ İÇİN

Mimar Sergey Yakovlev ve heykeltraş Mikael İntizaryan tarafından yapılan ve 19 Ağustos 1945 tarihinde dikilen heykel, Avusturya’yı Nazi işgalinden kurtaran Sovyet askerlerini anmak için yapıldı. Heykelde makineli tüfek tutan 20 metrelik bir Sovyet askeri, Stalin’in 9 Mayıs 1945’te yaptığı konuşma ve Rusça “Alman faşist işgalcilere karşı özgürlük, bağımsızlık için mücadele eden Kızılordu mensuplarına ve Avrupa halklarına sonsuz minnet” ifadeleri yer alıyor.