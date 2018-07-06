Viyana toplantısı sonrası Zarif: Düne göre daha iyimseriz

İran'la nükleer anlaşma olarak anılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı imzalayan ülkelerin dışişleri bakanları, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından ilk kez toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından da ifade edilen kaygıları toplantıda dile getirdiklerini belirterek 'Bizi düne göre daha iyimser bir duruma getirdiler' dedi.

İran'la 2015 yılında yapılan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) adıyla anılan nükleer anlaşmayı imzalayan ülkelerin dışişleri bakanları (Çin, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere), ABD'nin çekilmesinden sonra anlaşmanın geleceğini görüşmek üzere Viyana'da toplandı. Toplantıda taraflar anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, yaklaşık üç saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tarafların nükleer anlaşmanın "tam ve etkili şekilde uygulanmasını" kabul ettiğini belirtti.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise "JCPOA'nın katılımcıları nükleer anlaşmanın tam ve etkili şekilde uygulanmasına olan bağlılıklarını yineledi. Taraflar JCPOA'nın nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından küresel yapının temel unsuru ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı ile desteklediği gibi çok taraflı diplomasinin önemli bir başarısı olduğunu hatırlattı" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'IN PETROL İHRACATINA DESTEK

Toplantıda, İran ile ticaret yapan özellikle küçük ve orta ölçekli ekonomik yapıları destekleme ve bu şirketlerin İran'daki ticari ve finansal faaliyetlerini koruma niyetlerini de ifade eden JCPOA katılımcıları, ABD'nin tehditlerine rağmen İran'ın petrol ihracatının sürmesine destek çıktı.

Ortak açıklamada İran ile olan ticari ilişkilerin düzenli bir şekilde devam edeceği "Katılımcılar iyi niyetli ve yapıcı bir atmosferde şu hedeflere olan bağlılığını beyan etti: İran'ın petrol ve gaz kondensatı, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ihracatının sürmesi, İran'daki yatırımları ve onunla olan ticareti destekleme, şirketlerin ABD yaptırımlarının sınır ötesi etkilerinden korunması." açıklaması ile belirtildi.

Aynı zamanda Arak Nükleer Santralı'nın modernize edilmesine ve Fordo Nükleer Tesisi'nin dönüşmesine dair destek sözü de "Taraflar, Arak araştırma reaktörünün modernize edilmesindeki istikrarlı ilerlemeyi hoşnutlukla karşılıyor ve İngiltere'nin Arak Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını üstlenecek olmasına önem veriyor" şeklinde verildi.

ZARİF: DÜNE GÖRE DAHA İYİMSERİZ

Toplantı sonrası açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, daha önce Avrupa'nın İran'a önerdiği teşvik paketinin 'umut kırıcı' olduğunu söylemişti ancak toplantıdan sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Viyana toplantısında ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Zarif "Biz nükleer anlaşmada kalmak isteriz. Ancak son karar Tahran'da verilecek. Dün gece sahip olduğumuz ve Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından da ifade edilen kaygıları toplantıda dile getirdik ve daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Bizi düne göre daha iyimser bir duruma getirdiler. AB'nin teşvik paketi bir söz ancak bunun ABD'nin ilk yaptırımlarının yürürlüğe gireceği 6 Ağustos'tan önce nasıl pratiğe uygulanacağını bekleyip göreceğiz" dedi.