Vietnamlı havayolu şirketinin cinsiyetçi takvimi tepki görüyor

Vietnamlı havayolu şirketi, 2018 takviminde kabin memurlarının bikinili pozlarına yer verdiği gerekçesiyle tepki görüyor.

Vietnamlı VietJet havayolu şirketi, 2018 için hazırladığı yıllık takvim nedeniyle tepki gördü.

Takvimde, havayolu çalışanlarının bikinili pozları yer alıyor. Eleştiriler, kadın çalışanların cinsel obje olarak kullanıldığı ve kadın cinselliğinin pazarda daha fazla yer elde etmek için alet edildiği yönünde.

VietJet şirketinin kurucusu ve CEO'su Nguyen Thi Phuong Thao, Vietnam’daki ilk kadın dolar milyarderi olarak biliniyor. Thao, konu hakkındaki görüşleri sorulduğunda Vietnam'ın geleneksel uzun elbisesine atıfta bulunarak insanların "isterse bikini isterse de geleneksel ao dai" giyme hakkı olduğunu düşündüklerini, reklamı "hoş ve güzel" bulduğunu söyledi.

Duruma tepki gösterenler, VietJet'in kaba pazarlama stratejisinin, taciz ve cinsel saldırı riskinin yaygın olarak bildirildiği sektörde, kabin ekibini arkaik ve cinsiyetçi bir imajla sunduğunu söylüyor.

VietJet, pazar profilini yükseltmek için kadın bedenini takvimlere iliştiren ilk firma değil. İtalyan lastik üreticisi Pirelli de, kadın modellerin yer aldığı yıllık takvimleriyle biliniyor.