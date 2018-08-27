Vietnam’dan McCain’e ‘savaşın yaralarını sardığı’ için teşekkür

ABD’nin Vietnam işgali sırasında Vietnam’da askeri pilot olarak görev yapan ABD’li Senatör John McCain’in ölüm haberinin ardından Vietnam’dan övgü dolu taziye mesajı geldi. Vietnam hükümetinin taziye mesajı yayınlaması şaşkınlığa yol açtı.

ABD’li Senatör John McCain’in ölümünün ardından taziye mesajı yayınlayanlara, beklenmedik bir şekilde, Vietnam da katıldı. Vietnam hükümetinin John McCain’in ölümünün ardından yayınladığı taziye mesajında, McCain’den "kendi kuşağı için bir sembol" diye bahsedilirken, Vietnam ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirdiği için ABD'li senatöre teşekkür edildi.

Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Binh Minh, Hanoi'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki taziye defterine şöyle yazdı:

"Hem Vietnam hükümeti hem de halkı için Senatör McCain, senatörlerin ve Vietnam savaşının gazilerinin sembolüydü."

Vietnamlı Bakan, McCain'in "savaş yaralarını önemli ölçüde iyileştirme ve normalleşmeyle birlikte kapsamlı Vietnam-ABD ortaklığını sağlama ve destekleme konusunda başı çeken" kişi olduğu yorumunu ekledi.

McCain ABD’nin Vietnam işgali sırasında hava kuvvetlerinde pilot görevindeydi. 1967’de Hanoi kentine bir bombardıman düzenlerken uçağı Vietnamlı direnişçiler tarafından düşürülmüş ve canlı kurtulan McCain esir alınmıştı.

Vietnam hükümetinin zamanında işgal kuvvetlerinin de parçası olan McCain’e bu kadar sempatik yaklaşması şaşkınlığa ve tepkilere yol açtı.