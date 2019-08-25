Vietnam Komünist Partisi'nden Türkiye Komünist Partisi'ne ziyaret

Vietnam Komünist Partisi'nden bir delegasyon, Türkiye Komünist Partisi'ne ziyarette bulundu. İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede iki parti arasında uzun yıllara dayanan olumlu ilişkilerin geliştirilmesi vurgulandı.

Vietnam Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Truong Thi Mai başkanlığındaki parti üyeleri, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Vietnam Türkiye Büyükelçiliği görevlilerinden oluşan delegasyon Türkiye Komünist Partisi'ni İstanbul'da ziyaret etti. Delegasyonu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan başkanlığında TKP Merkez Komite ve Parti Merkez Konseyi üyelerinden oluşan bir heyet karşıladı. İki partinin temsilcileri güncel siyasi değerlendirmelerini karşılıklı olarak paylaşmanın yanında örgütlenme, kitlelerle buluşma ve yayıncılık gibi çeşitli başlıklarda da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Vietnam Komünist Partisi tarafından, Türkiyeli komünistlerin geçmiş yıllarda Vietnam'ın emperyalizme karşı bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine vermiş olduğu desteğin son derece değerli olduğu belirtildi. İki parti arasındaki güncel ilişkilerin ve dostluğun önemi vurgulandı, TKP temsilcileri önümüzdeki dönemde Vietnam'a davet edildi.

İki partinin temsilcileri bu yıl Ekim ayında İzmir'de yapılacak olan 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nda tekrar bir araya gelecek.