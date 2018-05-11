Vietnam Çin'den Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını çekmesini istedi

Vietnam, Çin'den Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını geri çekmesini talep etti.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Li Thi Thu Hang, Çin'den Güney Çin Denizi'nde bulunan askeri ekipmanlarını geri çekmesini talep etti.

Vietnamlı sözcü, "Vietnam büyük bir ülke olan Çin'den Doğu Denizi'nde barış ve istikrarın sürmesi konusunda sorumluluk göstermesini istiyor" ifadelerini kullandı.

CNBC, geçtiğimiz günlerde Çin'in bölgeye karadan karaya füze sistemleri ve seyir füzeleri yerleştirdiğini duyurmuştu. CNBC haberi, ABD istihbaratı raporlarına dayanıyordu.

Hang, açıklamasında "Vietnam bu bilgiler konusunda son derece kaygılı ve Spratly Adaları'ndaki tüm askeri faaliyetin kendi egemenliğinin ciddi ihlali olduğunu bildiriyor" dedi.

Vietnam ve Çin, Güney Çin Denizi'nde aynı yerlerde hak iddia ediyor.