VİDEO | Teleperformance’ta işçi kıyımı devam ediyor

Yunanistan'da aralarında Apple, Google, Microsoft, Facebook, Western Union'ın da bulunduğu pek çok şirkete çağrı merkezi, teknik destek, satış ve içerik denetleme gibi farklı alanlarda hizmet sunan; 95 ulustan işçinin, Türkçe de dahil farklı dillerde hizmet verdiği, yaklaşık 400'e yakını Türkiye'den toplam 7 bin kişinin çalıştığı Teleperformance şirketi, geçen Aralık ayında çoğu Türkiye'den gelen işçilerden oluşan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarmıştı.
Bu sayı bu ay İspanyol ve Türkçe Apple destek projelerinin kapanmasıyla 650’ye ulaştı. Bu çapta işten çıkarma kararlarını çok kolay alan ve hiçbir şekilde, kimseye hesap vermeyen şirkete tepkiler büyüyor.
Aralık ayındaki işten çıkarmalardan sonra şirketi ve çalışanları uyaran Tüm Telekomünikasyon İşçileri Sendikası SETIP, bu durumu geçtiğimiz günlerde şirketin Pire binasının önünde çoğunluğu Türk olan çalışanlarla protesto etti. Çalışanlar, Pire binasının önünde çalışma hakları için toplandıklarını ve projenin kapanmasının bu çapta işten çıkarmalara maazeret olamayacağını belirttiler. Sendikanın talepleri, Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerinde okundu.
ACİL TALEPLER SIRALANDI
En acil olan talepler şöyle sıralandı:
TALEP EDİLEN GEÇİCİ ÖNLEMLER
Çalışanlar, işten çıkarılan arkadaşlarının koşullarını hafifletmek için geçici önlemler de talep etti: