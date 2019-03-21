VİDEO | Teleperformance’ta işçi kıyımı devam ediyor

Yunanistan'da 7 bin kişinin çalıştığı iletişim şirketi, geçen Aralık ayında 'proje bitti' bahanesiyle başlattığı kitlesel işçi kıyımına devam ediyor. Türkiye'den çalışmak için göç eden işçilerin de aralarında bulunduğu Telekomünikasyon İşçileri Sendikası üyeleri işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Yunanistan'da aralarında Apple, Google, Microsoft, Facebook, Western Union'ın da bulunduğu pek çok şirkete çağrı merkezi, teknik destek, satış ve içerik denetleme gibi farklı alanlarda hizmet sunan; 95 ulustan işçinin, Türkçe de dahil farklı dillerde hizmet verdiği, yaklaşık 400'e yakını Türkiye'den toplam 7 bin kişinin çalıştığı Teleperformance şirketi, geçen Aralık ayında çoğu Türkiye'den gelen işçilerden oluşan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarmıştı.

Bu sayı bu ay İspanyol ve Türkçe Apple destek projelerinin kapanmasıyla 650’ye ulaştı. Bu çapta işten çıkarma kararlarını çok kolay alan ve hiçbir şekilde, kimseye hesap vermeyen şirkete tepkiler büyüyor.

Aralık ayındaki işten çıkarmalardan sonra şirketi ve çalışanları uyaran Tüm Telekomünikasyon İşçileri Sendikası SETIP, bu durumu geçtiğimiz günlerde şirketin Pire binasının önünde çoğunluğu Türk olan çalışanlarla protesto etti. Çalışanlar, Pire binasının önünde çalışma hakları için toplandıklarını ve projenin kapanmasının bu çapta işten çıkarmalara maazeret olamayacağını belirttiler. Sendikanın talepleri, Türkçe, İngilizce ve Yunanca dillerinde okundu.

ACİL TALEPLER SIRALANDI

En acil olan talepler şöyle sıralandı:

Bütün çalışma arkadaşlarımızın acilen yeniden işe alınması ya da diğer departmanlara transferi

Avrupa dışından gelen çalışanlar için seyahat belgelerinin ayarlanması ve tam süreli kalıcı çalışma izninin sağlanması

Hafalık 5 gün 8 saat çalışma ve herkese kalıcı sözleşme

Bütün çalışanların tek bir şirkette toplanması

Herkese 60 dakikalık mola hakkı

Dillere göre farklılık gözetmeksizin en yüksek maaşı kıstas alarak bütün maaşların eşitlenmesi

TALEP EDİLEN GEÇİCİ ÖNLEMLER

Çalışanlar, işten çıkarılan arkadaşlarının koşullarını hafifletmek için geçici önlemler de talep etti: