VİDEO | Sarı Yelekli'den TRT'ye tepki: Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz

Sarı Yelekliler eylemleri sırasında TRT muhabirine tepki gösteren bir Türk, 'Kendi ülkelerinde hiçbir gösteriyi vermeyen, hiçbir işçi ölümünü haber yapmayan TRT Fransa'yı haber yapıyor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz' dedi.

Sarı Yelekliler, bugün başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Protestolar sırasında Sarı Yelekliler'e katılan bir Türk, TRT'ye tepki gösterdi. Sarı Yelekli Türk, olayları takip eden TRT muhabirini görünce tepki gösterdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sarı Yelekli Türk, TRT'nin yayıncılığını sert sözlerle eleştirirken TRT muhabiri de uzaklaştı. TRT muhabirine tepki gösteren bir Türk, 'Kendi ülkelerinde hiçbir gösteriyi vermeyen, hiçbir işçi ölümünü haber yapmayan TRT Fransa'yı haber yapıyor. Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz' dedi. O anlar kameraya şöyle yansıdı:

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