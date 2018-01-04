VİDEO | Rusya'da fabrika yangını: En az 10 ölü

Novosibirsk Bölgesi'nde bir köyde bulunan fabrikada çıkan yangında en az on kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi İskitimski Semti'nin Çernoreçenski Köyü'nde bulunan büyük ayakkabı fabrikasında çıkan yangında en az on kişi yaşamını yitirdi. Yangın sabah saat 9 civarında başlayarak hangardan hızlı bir şekilde yayıldı. Ölenlerin çoğunun karbonmonoksitten zehirlenen Çinli işçiler olduğu düşünülüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Bölge Başkanı Viktor Orlov “Yangının yeri saptandı. Şimdi yangının söndürülüşünü ve alanın keşfini tamamlıyoruz. Yangınla baş edebilmek için yeterince personel donanımımız var. Yangın söndürme operasyonuna 11 özel araç ve 8 ilave araç ile birlikte 56 itfaiyeci dahil oldu” açıklamasında bulundu.