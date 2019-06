VİDEO I Tarihi kule yıkıldı

Gazne'de tarihi bir kalenin 32 kulesinden birinin yıkıldığı anın videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Afgan yetkililer kulenin sağanak yağmura yenik düştüğünü söylerken, bazıları yetkilileri tarihi eserleri koruyamamakla suçladı. İslam Kültürü şehri ilan edilen Gazne'de pek çok tarihi eser yakın zamanda hasar gördü.

Gaznelilere ait bir kalenin 32 kulesinden birinin yıkıldığı anın videosu, sosyal medyada paylaşıldı.

Kulu, İslam mimarisi örnekleri ile tanınan vilayette yıkılan onlarca tarihi eserden biri olarak biliniyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Afgan haber sitesi Tolo News'a konuşan ülkenin Kültür Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Saber Mohmand, kalenin "sağanak yağmura karşı kırılgan olduğunu", otoyolun kenarında olmaları nedeniyle kulelerin hasar gördüğünü söyledi.​

A tower in the ancient Ghaznain Fort in Ghazni’s old city collapsed on Tuesday. The fort had 32 towers, most of which have collapsed over the past few years due to “inattention” by relevant government departments. pic.twitter.com/fvo9ntb3Vo

— TOLOnews (@TOLOnews) 11 Haziran 2019