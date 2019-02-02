VİDEO | Brezilya’daki felaket anına ait görüntüler ortaya çıktı

Brezilya’da Alman şirket Vale’ye ait madenin atık barajının çökmesine ait görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan faciada 110 kişi öldü, 238 kişiyse hâlâ kayıp.

Brezilya’da 25 Ocak’ta Alman şirket Vale’ye ait demir madeninin atık barajının çökmesi sonucu şimdiye dek 110 kişinin cesedine ulaşıldı, 238 kişi ise hâlâ kayıp. Faciadan bir hafta sonra olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler maden atığının nasıl bir hızla etrafa yayıldığını ve bölgede yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi.







AP haber ajansının yayımladığı bir videoda ise araçların çamur selinden kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Zehirli seviyede demir oksit içeren maden atıklarının bölgedeki Brumadinho ve Paraopeba nehirlerine aktığı belirtiliyor.



Madeni işleten Vale’den yapılan açıklamada atıkların tehlikeli metal içermediği ileri sürülse de uzmanlar çevreye verilen zararın geri dönülmez olduğuna işaret ediyorlar.

Yetkililer halkı Paraopeba nehrindeki suyu kullanmaktan kaçınmaya çağırıyor.