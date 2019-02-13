VİDEO | Bolivarcı ordudan devrime bağlılık yürüyüşü: Yankee go home!

Venezuela'da düzenlenen askeri tatbikatta, Bolivarcı Ulusal Kuvvetler halkla buluştu.

Simon Bolivar'ın öncülüğünde Latin Amerika'nın İspanya'dan bağımsızlığı için verdiği mücadelede bir dönüm noktası olan Angostura (bugünkü Ciudad Bolivar) konuşmasının 200'üncü yıldönümünde Venezuela'da düzenlenen askeri tatbikatta, Bolivarcı Ulusal Kuvvetler halkla buluştu.

Karakas'ın sokaklarından duyulan ses, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin haykırışı: "İhanet asla, sadakat daima"...

Venezuela halkı, askerleri coşkuyla selamlarken, Bolivarcı devrime olan bağlılıklarını da alkışlarıyla ifade ediyor.

İşte Javier Alexander Roa tarafından çekilen o görüntüler: