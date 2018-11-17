VİDEO | Beş yıldızlı otel 'sırları': Aynı havluyla yerleri, lavaboyu, bardakları sildiler

Bir blogger, Çin'de bir dizi otelde odaların nasıl temizlendiğini gizli kamerayla görüntüledi. 'Bardakların sırrı' başlıklı videoda, kullanılmış havluyla önce lavoboların, sonra yerlerin, ardından odada kullanılan bardakların silindiği görülüyor. Oteller birer birer özür diledi.

Çin’deki Ritz-Cartlon ve diğer beş yıldızlı oteller, odalarda yapılan özensiz temizlik işlemlerine ilişkin bir videonun yayılması sonucunda özür açıklaması yayınladılar. Bir müşteri tarafından gizlice kaydedilen ve yayınlandığı andan itibaren ülke gündemine oturan görüntülerde, lüks odalarına ve yüksek fiyatlarına rağmen otellerde hijyen kurallarına dikkat etmeden yaptıkları temizlik göze çarpıyor.

‘BARDAKLARIN SIRRI’

Sputnik'in aktardığı habere göre Çin’in Twitter benzeri uygulaması Weibo’da 30 milyondan fazla görüntü alan "Bardakların sırrı" başlıklı videoda, kullanılmış havluyla önce lavoboların, sonra yerlerin, ardından odada kullanılan bardakların silindiği görülüyor.

Şanghay’daki Ritz-Cartlon ise videonun sosyal medyada yayılmasının ardından yayınladığı özür mesajında, “O günkü uygulamalar oda temizliği standartlarına uygun değildi, bunun için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

'AYNI SÜNGERLE BANYOYU, TEZGAHI VE BARDAKLARI SİLDİ’

Yine Şanghay’da bulunan Four Seasons Hotel’de de banyonun, tezgahın ve bardakları aynı süngerle silindiği görüldü. Otel sözcüsü Chloe Qian yaptığı açıklamada “Yaşanan şeylerden ötürü içtenlikle özür dileriz. Konuyu en yüksek titizlikle soruşturuyoruz” dedi.

BAKANDAN İNCELEME TALİMATI

Videoda ayrıca, Pekin’deki Peninsula, Şanghay’daki Waldorf Astoria ve Sheraton Nanchang Hotel de yer aldı. Yaşanan skandalların ardından ise, Kültür ve Turizm bakanından otellere yönelik inceleme talimatı verildiği öğrenildi.