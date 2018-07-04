Şili'de 1973 yılındaki askeri darbede işkenceyle öldürülen halk ozanı Victor Jara'nın katillerine 45 yıl sonra hapis cezası verildi.

Şili'de 1973'teki askeri darbede gözaltına alınarak götürüldüğü Santiago Stadı'nda işkenceyle öldürülen halk ozanı Victor Jara'nın katilleri olan 8 emekli asker, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Eylül 1973'te Victor Jara'nın öldürülmesiyle ilgili davaya bakan hakim, 45 yıl sonra 8 emekli ordu mensubuna 15 yıl 1 gün hapis cezası verdi. Davada bir dokuzuncu kişi cinayetleri örtbas etmek suçundan 5 yıl hapis cezası almıştı.

Öldürüldüğünde 40 yaşında olan Victor Jara, müzisyenliğinin yanısıra tiyatro yönetmeni ve üniversite profesörüydü. Allende'nin sol hükümetine yakın olan Jara, öğrencileriyle birlikte gözaltına alınarak Santiago futbol stadına götürülmüştü. Stadyuma götürülenler arasında hayatta kalanların tanıklığı, gözaltında gitar çalıp şarkı söylemeye devam eden Jara'nın önce parmaklarının kırıldığını, ardından dövüldüğünü ve kurşuna dizildiğini ortaya koymuştu. Ölümünden üç gün sonra bir mezarlık yakınında bulunan bedeninde 44 kurşun deliği vardı Jara'nın.

Jara'nın eşi balerin Joan ve kızı Amanda'nın adalet mücadelesi on yıllar sürdü. 2009 yılında Jara'nın mezarı otopsi için açıldı. 2016 yılında ABD'nin Florida eyaletinde bir mahkeme emekli yüzbaşı Pedro Barrientos'u Jara'ya işkence ederek öldürmekten suçlu buldu. Hâlâ Florida'da yaşayan Barrientos'un Şili'ye iadesi gerçekleşmedi. Barrientos'un Jara ailesine 25 milyor dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Pinochet'nin, Allende hükümetine karşı darbesiyle başlayan diktatörlüğü sırasında Şili'de 3 bin 200 kişinin öldürüldüğü, 28 bin kişinin işkenceye uğradığı biliniyor.