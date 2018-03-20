Veri skandalı büyüyor: Facebook hakkında soruşturma başladı

Facebook verileriyle ABD seçimlerine müdahale edildiğinin ortaya çıkmasının ardından şirkete soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz hafta The Guardian'a konuşan Christopher Wylie, Cambridge Analytica isimli veri analizi şirketinin Facebook verileri aracılığıyla siyasi davranışları etkilediğini duyurmuştu.

Wylie, Facebook'tan sağlanan verilerle ABD Başkanlık Seçimleri'ne ve İngiltere'de yapılan Avrupa Birliği referandumuna müdahale edildiğini açıklamıştı.

Şirketin hisseleri büyük değer kaybı yaşarken, ABD Ticaret Komisyonu'nun Facebook'a karşı soruşturma başlattığı duyuruldu.

Facebook, The Guardian'da yayımlanan haberi ve Wylie tarafından yapılan açıklamaları gizlemek için sansüre başvurmuştu.