Venezuela'ya Suriye modeli saldırı hazırlığı

ABD'nin Venezuela'da darbe girişiminin başındaki isim Juan Guaido, bugün Kolombiya sınırından ülkeye geri dönmeye çalışacak. Guaido yandaşlarını sokağa çağırırken, Venezuela’dan provokasyon uyarısı geldi. Buna göre ABD, Suriye’deki ÖSO’ya benzer asker kaçağı ve paralı askerlerden oluşan bir grupla Venezuela’ya karşı ‘sahte bayrak’ operasyonuna hazırlanıyor.

ABD’nin Venezuela’ya “yardım malzemesi” gönderme bahanesiyle 23 Şubat’ta Kolombiya sınırında düzenlediği provokasyonun ardından yeni bir provokasyonun da bugün sahneye konulacağı uyarısında bulunuldu.

Venezuela’da Bolivarcı hükümeti tanımadığını açıklayarak 23 Ocak’ta kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, 23 Şubat’ta ABD’nin “yardım gönderme” bahanesiyle düzenlediği müdahale girişimine katılmak üzere Kolombiya’ya gitmişti. Guaido bugün Venezuela’ya geri döneceğini belirterek yandaşlarını yerel saatle 11.00’de sokağa çıkmaya davet etti.

Öte yandan bugün ABD ve Kolombiya’nın Venezuela’nın sağ muhalefetiyle birlikte sınırda bir “sahte bayrak” operasyonu düzenleyeceği uyarısı geldi.

Venezuela hükümeti tarafından ülkenin Kolombiya sınırındaki Tachira eyaletinin koruyucusu olarak atanan Freddy Berna, teleSUR’a yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Kolombiya ve Venezuela muhalefetiyle birlikte sınırda yeni bir “sahte bayrak” operasyonu düzenlemeye hazırlandığını, provokasyon yaratarak Venezuela’nın Kolombiya’ya saldırdığı iddiasında bulunacağını söyledi.

Sözkonusu istihbaratın doğrudan Kolombiya Ulusal Polisi’nden edinildiğine işaret eden Bernal, provokasyon için Venezuela ordusundan firar eden askerlerin ve paralı askerlerin eğitilerek silahlandırıldığını söyledi.

ABD’NİN YENİ SAVAŞ BİÇİMİ

Bernal 23 Şubat’ta sınırdan ABD “yardım”larını getirebilmek için yaratılan provokasyona benzer bir operasyonun uygulanacağı belirterek “Halihazırda silahlanıyorlar ve sınırın Venezuela tarafındaki ordumuza ve siyasi liderlerimize saldıracaklar. Uluslararası kamuoyunu, Venezuela’ya karşı hazırlanan ve paramilislerin, paralı askerlerin ve bazı hainlerin saldırısıyla iç karışıklık yaratmayı hedefleyen savaş biçimi konusunda uyarmak istiyorum” dedi.

ABD’nin Venezuela’ya karşı yeni bir savaş biçimi hazırlığında olduğunu belirten Bernal, paramilisler ve düzensiz grupların polis merkezlerine saldırmaya, siyasi ve askeri liderlere suikastlar yapmaya hazırlandığını ve bu şekilde iç karışıklığın kışkırtılmak istendiğini söyledi.

Bernal, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ve Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada’nın daha önce uyardıkları gibi, Venezuela’da iç karışıklık yaratmak üzere ABD’nin asker kaçaklarını ve paralı askerleri silahlandırarak adına “kurtuluş ordusu” verdiği bir grupla ülkeye müdahaleye hazırlandığını vurguladı. Bernal ayrıca Kolombiya sınırında toplanan silahlı gruplara BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından mali yardımda bulunulmaması konusunda da uyarıda bulundu.

