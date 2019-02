Venezuela’ya emperyalist müdahale müzik dünyasını da karıştırdı

Virgin Records’un sahibi milyarder İngiliz Richard Branson’ın Venezuela’ya “insani yardım için bağış toplamak" amaçlı olduğunu duyurduğu, 22 Şubat’ta Kolombiya’da yapılacak konser tepkilere yol açıyor.

Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, konserin insani yardımla bir ilgisi olmadığını belirterek "Bunun Branson'ın ABD'nin 'Venezuela'yı ele geçirmeye karar verdik, sebebi ne olursa olsun' görüşünü üstlenmesiyle ilgisi var" dedi.

ABD’nin “insani yardım” adı altında ülkeye yönelik askeri müdahale tehdidine işaret eden Waters, “Venezuela’yı yeni bir Irak, Suriye ya da Libya mı yapmak istiyorsunuz? Ben istemiyorum, Venezuela halkı da” dedi.

ABD, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’nun çağrısıyla ülkeye “insani yardım” sokma bahanesiyle 23 Şubat’ta müdahaleye hazırlanıyor.

Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde toplanan ABD yardımları buradan Venezuela’ya nakledilmek istenirken, Venezuela hükümeti Washington’un “insani yardım” bahanesiyle ülkeye askeri müdahale için bir provokasyona hazırlandığını duyurmuştu.

Guaido, 23 Şubat tarihine çağrı yaparken, İngiliz milyarder Richard Branson da 22 Şubat’ta Cucuta kentinde Venezuela’ya yardım toplamak amacıyla bir konser düzenliyor.

Emperyalizmin Venezuela’ya müdahalesinin “konser” ayağına ise Roger Waters’dan sert tepki geldi.

Waters, Twitter hesabından yayımladığı video mesajına "Kızılhaç ve BM'nin de kesin bir biçimde kabul ettiği gibi yardımı politize etmeyin. Venezuela halkını kendi kaderlerini belirlemeleri için rahat bırakın" notunu düştü. Kızılhaç ve Kızılay Venezuela hükümetinin izni olmadan ülkeye yardım malzemesi sokmak için yapılacak operasyonlara katılmayacaklarını duyurmuştu.

Video mesajında Waters, konserin “insani yardım” ile hiçbir ilgisinin olmadığını, konserin amacının ABD’nin Venezuela hükümetini lekeleme çabalarına destek olduğunu söyledi.

Waters sözkonusu konserle ülkede hükümet değişikliğini meşrulaştırmak için yanlış bir Venezuela imajı çizilmek istendiğini söyledi.

Venezuela’da hiçbir kargaşanın, öldürmenin ya da diktatörlüğün olmadığını ifade eden Waters, konseri organize edenlere “Gerçekten Venezuela’yı yeni bir Irak, Suriye ya da Libya’ya mı çevirmek istiyorsunuz? Ben istemiyorum, Venezuela halkı da” dedi.

Cuma günü yapılması beklenen konsere katılacağını şimdiden açıklayan Latin şarkıcıları arasında Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi ve Maluma bulunuyor.

Öte yandan, Venezuela hükümeti de Branson’ın ABD'nin ve Venezuela'daki sağ muhalefetin desteğiyle düzenlediği “yardım şovu”na karşılık olarak cuma ve cumartesi günleri sınırın Venezuela tarafında iki konser düzenleyeceğini açıkladı.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6

— Roger Waters (@rogerwaters) 18 Şubat 2019