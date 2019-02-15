Venezuela’ya 933 ton tıbbi malzeme ulaştı

Venezuela Sağlık Bakanlığı, Küba ve Çin gibi ülkelerden ülkeye 64 konteyner dolusu toplam 933 bin tonluk tıbbi malzemenin ulaştığını duyurdu.

Venezuela Sağlık Bakanlığı ülkeye 64 konteyner dolusu toplam 933 ton ilaç ve tıbbi malzemenin ulaştığını açıkladı.

Telesur’un haberine göre yaklaşık 25 milyon avro değerindeki tıbbi malzeme ve ilaç Venezuela’ya Küba, Çin, Rusya, Filistin ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkeler tarafından gönderildi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, teslim alınan malzemelere ayrılan 25 milyon avroluk kaynağın, muhalefetin ülkeye sokmaya çalıştığı ABD'nin “insani yardım” miktarından fazla olduğunu söyledi.

64 konteyner dolusu malzemenin La Guaira Limanı'na ulaştığını belirten Bakan Alvarado, teslim alınan malzemenin bir kısmının satın alma yoluyla bir kısmının da Küba ve Çin’le yapılan anlaşmalar çerçevesinde ülkeye ulaştırıldığını bildirdi.

Venezuela’ya ulaşan malzemeler arasında tıbbi tanı ve tedavide kullanılan malzemeler ile aşı, antibiyotik, ağrı kesiciler ve vitaminler de bulunuyor.

ABD’nin Venezuela’ya “insani yardım” adı altında Karayip Adaları ve Kolombiya’dan koridor açma baskısı ise sürüyor. Geçen hafta Kızılay ve Kızılhaç, Venezuela hükümetinin onayı olmadan sözkonusu girişimde yer almayacaklarını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da ABD’nin “insani konvoy” adı altında Venezuela’ya Kolombiya’dan askeri müdahale hazırlığında olduğunu söylemişti.