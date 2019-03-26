Venezuela’nın Rusya’yla askeri işbirliği ABD’nin hedefinde

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela’nın Rusya ile askeri işbirliğini hedef alarak ‘ABD, Batı yarıküresinin hedeflerine burnunu sokan düşman yabancı güçleri hoşgörmeyecek’ ifadesini kullandı.

Haftasonu Rusya'dan askerleri taşıyan iki uçağın Venezuela'nın başkenti Karakas’taki Uluslararası Maiquetia Havalimanı'na inmesi ABD'yi kızdırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “ABD, Batı yarıküresince paylaşılan demokrasi, güvenlik ve hukukun üstünlüğü hedeflerine burnunu sokan düşman yabancı askeri güçleri hoşgörmeyecek” dedi.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Bolton, “ABD, Venezuela halkına yardım için gıda ve ilaç gönderiyor. Diktatörü desteklemek üzere nükleer kapasiteli bombardıman uçakları ve özel kuvvetler göndermek yerine Rusya, Venezuela halkına destek için uluslararası toplumla birlikte çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Bolton mesajında “Venezuela ordusu Venezuela halkının yanında yer almalı” dedi.

Haftasonu Rus askerlerini ve 35 tonluk yükü taşıyan iki Rus uçağının Venezuela’nın başkenti Karakas’a indiği haberleri basına yansımıştı.

AP haber ajansı Karakas’tan bir Venezuelalı yetkilinin Karakas’a inen uçaklardaki Rus askeri yetkililerinin iki müttefik ülke arasındaki askeri işbirliği anlaşmalarının yerine getirilmesi, teçhizat bakımı, eğitim ve strateji konularında görüşmelerde bulunmak üzere ülkeye geldiklerini söylediğini duyurmuştu.

POMPEO İLE LAVROV GÖRÜŞTÜ

Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u telefonla aradı. Lavrov, telefon görüşmesinde Pompeo'ya ABD’nin Venezuela’da darbe girişiminde bulunduğunu söyledi. Lavrov ayrıca, ABD’nin bu darbe denemesinin Birleşmiş Milletler sözleşmesine aykırı olduğunu vurguladı.

Görüşmeyle ilgili ABD’den yapılan yazılı açıklamadaysa, "Pompeo, Rusya, Venezuela’daki gerilimi kızıştırırken ABD ile bölge ülkelerinin kollarını kavuşturup seyirci kalmayacaklarını Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a söyledi" denildi.

Açıklamada "Venezuela'da Nicolas Maduro'nun gayrimeşru rejimini desteklemek için Rus askeri personeline süregiden takviye, Geçici Başkan Juan Guaido'yu çok güçlü biçimde destekleyen Venezuela halkının çektiği acıları uzatma riski taşıyor. Bakan Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezuela halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.