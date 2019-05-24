Venezuela’nın ABD’deki büyükelçiliği polis zoruyla Guaido'nun kontrolünde

Venezuela’nın ABD'deki büyükelçilik binasını koruyan savaş karşıtlarının polis zoruyla binadan çıkarılmasının ardından bugün darbeci lider Guaido’nun temsilcisinin binada ‘kontrolü tamamen sağladığı’ açıklaması yapıldı.

Venezuela’nın ABD ile diplomatik ilişkileri askıya almasının ardından ABD’li savaş karşıtlarınca korumaya alınan Venezuela’nın Washington DC’deki büyükelçilik binası polisin geçtiğimiz günlerde binaya düzenlediği baskının ardından darbeci Juan Guaido’nun temsilcisine verildi.

ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine karşı çıkan ve 10 Nisan’dan itibaren binada nöbet tutan ANSWER Koalisyonu üyeleri geçen hafta polis zoruyla binadan çıkarılarak gözaltına alınmıştı.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli darbeci lider Juan Guaido’nun grubu tarafından bugün yapılan açıklamada, Guaido'nun ABD temsilcisi Carlos Vecchio’nun Venezuela’nın Georgetown’da bulunan büyükelçilik binasının kontrolünü "tamamen ele geçirdiği" belirtildi.

'VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN KÜSTAHÇA İHLALİ'

Washington elçilik binasında bizzat direnen eylemcilerden, savaş karşıtı ANSWER Koalisyonu ulusal direktörü, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi Merkez Komite üyesi Brian Becker geçen hafta soL’a yaptığı açıklamada direnişçilerin binanın yasal sahibinin davetli misafirleri olarak ve o binanın işlevselliğinde Venezuela hükümetinin diplomatik elçiliği olarak hazır bulunduklarını söylemişti.

Becker "Amerikan hükümeti bu durumu tamamen görmezden gelerek, direnişçileri 'bazı koruyucu unsurlara müdahale’ gibi muğlak bir federal suçtan tutukladı. Bu kişilerin tutuklanması, Birleşmiş Milletler’de egemen güç olarak kabul edilen yabancı bir hükümetin diplomatik elçiliğine Amerika Birleşik Devletleri tarafından ‘el konulması’ anlamına geliyordu. Bu, Viyana Sözleşmesinin 22. maddesinin açıkça ve küstahça yapılmış bir ihlalidir. ABD tarihinde dahi böyle bir olay görülmedi. Küba’nın 1961'de ABD destekli Domuzlar Körfezi işgali sırasında bile, Birleşik Devletler Küba Büyükelçiliğini ele geçirip muhalefete teslim etmedi” demişti.

