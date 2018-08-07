Venezuelalı komünistlerden Maduro'ya suikast girişimine ilişkin açıklama

Venezuela Komünist Partisi, yazılı bir açıklama yaparak Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimini kınadı. Açıklamada, Latin Amerika'yı hedef alan emperyalist saldırılara karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Venezuela Komünist Partisi (PCV), 4 Ağustos'ta yazılı bir açıklama yaparak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini kınadı.

Açıklamada, suikast girişimi için, "Bu saldırı, ülkeleri yıkarak, yoksullaştırarak, bölerek ve yok ederek küresel hegemonyasını korumak ve güçlendirmek isteyen emperyalizmin hizmetindeki işbirlikçilerin, aşırı sağcıların eylemlerinin bir parçasıdır" dendi

Suikast girişiminin, halk tarafından meşru bir şekilde seçilmiş hükümeti devirme amacını taşıdığının ifade edildiği açıklamada, Venezuela'nın siyasi, ekonomik, askeri ve medya eliyle sürdürülen bir emperyalist saldırının hedefinde olduğuna işaret edildi.

"Yurttaş Devlet Başkanı" Maduro'yla ve saldırıda yaralanan askerlerle dayanışma duygularının ifade edildiği açıklamada, emperyalizmin Latin Amerika projesine karşı kıtadaki devrimci güçlere ortak mücadele çağrısı yapıldı:

"Halklarımızın düşmanı emperyalizmi, özellikle ABD emperyalizmini yenmek üzere ulusal kurtuluş ve sosyalist perspektif yolunu açarak güçlerimizi birleştirmeye olanak sağlayan Kıtasal Antiemperyalist Cephe’nin oluşturulması sürecini ivmelendirmeye çağırıyoruz."

Venezuela Komünist Gençliği (JCV) de bir açıklama yaparak, Nicolas Maduro'yla daynışmasını ifade etti ve devrimci toplumsal ve siyasi güçlere, "bu yeni gerici tırmanış karşısında uyanık ve seferber kalma" çağrısı yapıldı.