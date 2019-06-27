Venezuelalı bakan: Maduro'ya suikast ve yeni darbe girişimi önlendi

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Nicolas Maduro’ya yönelik bir suikast ve yeni bir darbe planının önlendiğini duyurdu.

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, ülkede yeni bir darbe girişimini önlediklerini açıkladı.

Rodriguez, geçen haftasonu hayata geçirilmek istenen darbe girişimini önlediklerini duyurdu.

AFP'nin aktardığına göre, Venezuelalı bakan önlenen darbe planında Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya suikast düzenleyerek yerine halihazırda tutuklu olan eski savunma bakanı Raul Baduel’i geçirmenin yer aldığını kaydetti.

Rodriguez aktif görev yapan ve emekli ordu mensuplarının dahil olduğu planın geçen Pazar ve Pazartesi günü yürürlüğe konulmak istendiğini söyledi.

Darbe girişimiyle ilgili en az 6 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Rodriguez, darbecilerin Karakas’taki La Carlota Hava Üssü’nün de içinde bulunduğu üç askeri üssü ele geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

'GUAIDO'YA KARŞI DARBE Mİ?'

Öte yandan Rodriguez 30 Nisan’da ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido tarafından başlatılan darbe girişimine dair video ve ses kayıtlarını içeren ayrıntıları da açıkladı.

Rodriguez 30 Nisan’daki darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının nedenlerinden birinin de muhalefetteki ayrılık olduğunu dile getirdi.

Darbe girişimini bir dizi yabancı ülkenin finanse ettiğini belirten Rodriguez, Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile ABD hükümetinin bunlar arasında yer aldığını kaydetti.

teleSUR’un haberine göre Rodriguez, son darbe girişiminde Maduro’nun yerine geçirilmek istenen eski Savunma Bakanı Baduel’in cezaevinden çıkmaması için daha önce Juan Guaido’nun muhalefetten bir kişiye ödeme yaptığını gösteren kanıtlar olduğunu da söyledi. Bunun muhalefetteki ayrılığa işaret ettiğini kaydeden Rodriguez, son darbe girişimine ilişkin “Bu Guaido’ya karşı bir askeri darbe mi yoksa Maduro’ya karşı mı?” diye konuştu.