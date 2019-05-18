Venezuelalı askerlerden ABD’ye: Elimizde silah bekliyoruz

Venezuelalı askerler, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başkanlığındaki bağlılık yürüyüşü sırasında ABD’yi uyararak, onları ellerinde silahlarıyla beklediklerini söyledi. ABD emperyalizmini eleştiren Maduro, hükümetle muhalefet arasında Norveç arabuluculuğundaki görüşmeleri de doğruladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün Aragua eyaletini ziyaret ederek binlerce asker ve subayla birlikte bağlılık yürüyüşü gerçekleştirdi. Maduro etrafında askerler ve zırhlı araçlarla birlikte iki kilometre yürüdü.

Sputnik’in haberine göre Venezuela lideri daha sonra bazı askerleri başarılarından dolayı ödüllendirdi ve ABD emperyalizmini eleştirdi.

‘DİNLE KÜÇÜK GRİNGO, BİZ HAZIRIZ’

Maduro’nun eleştirisinden sonra askerler cevaben “Sadece savaşanlarındır var olma hakkı. Asla işgal edemezsin benim vatanımı. Dinle küçük gringo, biz hazırız. Bekliyoruz, ellerimizde silahlarımız” ifadelerini kullandı.

NORVEÇ’TEKİ DİYALOG GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan teleSUR’da yer alan habere göre Maduro, Norveç’in başkenti Oslo’da hükümet ile muhalefet temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmeleri doğruladı.

Ülkede barış ve egemenliğin korunması için iç diyalog çağrısını yineleyen Maduro, Norveç arabuluculuğunda muhalefetle diyalog için yeni bir sürecin başladığını duyurdu.

Aragua ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Maduro, Norveç’teki görüşmelere hükümeti temsilen İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez ile Miranda eyalet valisi Hector Rodriguez’in katıldığını söyledi.

Maduro 6 bin 500 askerin katıldığı yürüyüşte yaptığı konuşmada “Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet, birlik, bağlılık ve geleceği kurma yolunda yürümeyi sürdürecek” dedi. Maduro “Asla vazgeçmeyeceğim, halkıma ihanet etmeyeceğim ve çağrıldığım her savaşın cephesinde olacağım. Venezuela’nın ve silahlı kuvvetlerin geleceği konusunda içim rahat” dedi.