Venezuela'dan elektrik sabotajına karşı 30 günlük plan

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke çapında devam eden elektrik kesintilerini önlemek amacıyla hükümetin 30 günlük bir plan oluşturduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelini etkileyen elektrik sabotajına karşı 30 günlük bir plan oluşturulduğunu açıkladı.

Bir televizyon programında yayımlanan açıklamada, "Bu ciddi durum üzerinde çalışmaktayız, darbeciler doğrudan enerji tesislerini hedef alarak ülke genelindeki elektrik iletim kapasitesine zarar verdi. Üretim sürecini dengelemek, iletim, hizmet ve tüketimi sağlamak üzere 30 günlük bir planı onayladım" ifadeleri yer aldı.

Venezuela hükümeti, enerji tesislerine yapılan son saldırının öncekileri göre daha kuvvetli olduğunu, yetkililerin olası zararlara ilişkin incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Maduro, tatil olan okulların salı veya çarşamba günü yeniden açılacağını öngördüğünü, kamuda ve özel sektörde iş çıkış saatlerinin öğlen saat 2'ye çekildiğini, arayı kapatmak için ise ulaşım hizmetini artıracaklarını söyledi.