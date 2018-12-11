Venezuela'dan çekilen Goodyear kıdem tazminatlarını araba lastiğiyle ödeyecek

Venezuela'daki faaliyetlerini durduran otomobil lastiği tekeli Goodyear, işçilerin tazminatlarının bir bölümünü lastikle ödeyecek.

Venezuela'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan otomobil lastiği tekeli Goodyear, çalışanlarına kıdem tazminatlarının bir bölümünü 10'ar lastikle ödeyecek.

Venezuela'da kaliteli araba lastiği, karaborsada yüksek fiyatlardan satılıyor. Birçok uluslararası şirket, ekonomik kriz ve ABD'nin yaptırımları nedeniyle ülkeyi terk etmiş durumda. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi rakiplerini ve ABD'yi, hükümetine karşı "ekonomik savaş" yürütmekle suçluyor.

BBC Türkçe'nin Reuters'den aktardığı habere göre Goodyear'dan dün yapılan açıklamada, "Hedefimiz Venezuela'daki faaliyetlerimizi devam ettirmekti. Ancak ekonomik koşullar ve ABD yaptırımları bunu imkansız hale getirdiği için üretimi durdurma kararı aldık" dendi.