Venezuela'daki tüm ABD'li diplomatlar ülkeden ayrıldı

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ülkede darbe çağrılarında bulunan ve Venezuela'nın resmi hükümetini tanımayan ABD'li diplomatlardan ülkeyi terk etmelerini istemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li diplomatların ülkeden ayrıldığını duyurdu.
Pompeo, "ABD'li diplomatlar misyonlarını başka yerlerden gerçekleştirerek tiranlığa karşı cesurca direnen demokratik aktörleri desteklemeyi sürdürecekler" diyerek Venezuela'ya karşı çalışmalarının süreceğini ilan etti.
Venezuela yönetimi, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat tanımıştı.