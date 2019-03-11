'Venezuela'daki elektrik kesintilerinin nedeni sabotaj, ABD suç işliyor'

Avrupa'daki Bolivarcı Devrimle Dayanışma Ağı yaptığı açıklamada, Venezuela'da 7 Mart'tan bu yana süren elektrik kesintilerinin nedeninin sabotaj olduğunu bildirdi. Venezuela'da istikrarsızlık ortamını kalıcı hale getirmek isteyen güçlerin halkı olumsuz etkileyecek ve suç teşkil eden işlere giriştiği vurgulanan açıklamada, AB ülkelerine ABD'nin emperyalist emellerine ortak olmama çağrısında bulunuldu.

Türkiye'deki Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Venezuela'daki elektrik kesintileriyle ilgili Bolivarcı Devrimle Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamayı paylaştı.

Avrupa'daki Bolivarcı Devrimle Dayanışma Ağı tarafından dün yapılan açıklamada "7 Mart 2019 günü geç saatlerde başlayıp şu ana kadar devam eden ve Venezuela halkının gündelik faaliyetlerini ciddi bir şekilde etkileyen elektrik kesintilerinin nedeninin sabotaj olduğunu, seksenden fazla grubun bir araya geldiği Avrupa'daki Bolivarcı Devrimle Dayanışma Ağı olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yüksek teknolojiye sahip güçlerin gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu, ülkenin %70'den fazla elektrik ihtiyacını sağlayan Guri Hidroelektrik Santrali'nin bilgisayar sistemi zarar görmüştür" denildi.

Venezuela'da istikrarsızlık ortamını kalıcı hale getirmek isteyen bu güçlerin yeniden harekete geçtikleri ve doğrudan Venezuela halkını olumsuz etkileyecek ve suç teşkil eden işlere giriştikleri belirtilen açıklamada "Görünen o ki, ABD ve Venezuela muhalefeti sözcüleri, Venezuela halkının en temel haklarına yönelik bu saldırılarla övündüklerini sosyal medya aracılığıyla tüm dünyayla paylaşmaktan çekinmemektedirler" denildi.

Sabotajı gerçekleştiren "güç odakları"nın hedefinin demokratik bir şekilde, halk oyuyla seçilen meşru Venezuela Hükümeti'ni devirmek olduğu vurgulanan açıklamada "Bunu elde edebilmek için halka karşı her türlü zalimliğe ve terör eylemine girişmektedirler. Bu nihai hedefe ulaşamadıkça, daha fazla ambargo, finansal yaptırım, Venezuela Devleti'ne yönelik para cezaları, elektrik sabotajı gibi türlü yollara başvurmaktadırlar" denildi.

Açıklamada Avrupa'nın da olup bitenler karşısında suskun kalamayacağı belirtilerek şöyle denildi:

"ARTIK YETER! Avrupa halkları bu durum karşında seslerini yükseltmelidir. Kamuoyunda daha fazla ilgi uyandırmak için elimizden geleni yapıyoruz fakat Venezuela halkının daha çok desteğimize ihtiyacı var. EMPERYALİST SALDIRILARI KINIYORUZ!

Avrupa Birliği ülkelerine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu durumun devam etmesine izin verilemez. ABD İmparatorluğu'nun emperyalist emellerine ortak olunmamalı. Burada bir halkın en temel hakları hiçe sayılıyor. Unutulmamalıdır ki, sahip olduğumuz insani değerleri bu en temel ilkelere borçluyuz. Temennimiz, uluslararası hak ve ilkelere, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne saygı gösterilmesidir.

Son olarak, tüm bu saldırılara direnen ve olabildiğince sükunetini muhafaza ederek bizlere medeni bir toplum örneği teşkil eden Venezuela halkının yanında olduğumuz bir kez daha hatırlatırız. Bu zorlu süreçte barışın ve Bolivarcı Devrimin tekrardan galip geleceğine inanıyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz: VENEZUELA YALNIZ DEĞİLDİR!"