Venezuela'daki darbe girişimine katılan vekillerin yargılanmalarına Meclis'ten izin

Venezuela'da başarısız darbe girişimine katılan ve dokunulmazlıkları kaldırılan muhalif Ulusal Meclisin (AN) 7 milletvekilinin yargılanmasına izin çıktı. Milletvekillerinden biri İtalya'nın Caracas büyükelçisinin evine kaçtı.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil darbe girişiminde rol alanlar hakkında Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesince (TSJ) başlatılan yasal süreç işliyor.

TSJ'nin, Altamira Köprüsü üzerindeki darbe girişimine katılan 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talebini dün kısa süre içinde olumlu yanıtlayan Kurucu Meclis (ANC), bugün de TSJ'nin ihtiyacı olan yargılama iznini çıkardı.

Kararda milletvekillerinin 30 Nisan'daki darbe girişimine "açık bir şekilde katıldığı" ifadeleri dikkat çekti.

ANC Başkanı Diosdado Cabello ise darbe girişiminde rolü olanların yargılanmasının milletvekilleriyle sınırlı kalmayacağını, valilerin de dahil olacağını ve TSJ'nin yargılama taleplerinin tamamına ANC'nin olumlu yanıt vereceğini vurguladı.

Öte yandan söz konusu 7 milletvekili arasında bulunan Marianela Magallanes'in, ANC'nin yargılama izni vermesinden kısa süre önce İtalya'nın Caracas büyükelçisinin evine kaçtığı ortaya çıktı. İtalya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, eşi İtalyan vatandaşı olan Magallanes'in büyükelçinin evinde misafir olduğu ve koruma altında bulunduğu belirtildi.