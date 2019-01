Venezuela'da Wikipedia'ya erişim engellendi

İnternetteki kısıtlamaları takip eden sivil toplum girişimi NetBLocks, Wikipedia’nın Venezuela’da erişime engellendiğini bildirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre Wikipedia’nın, Devlet Başkanı olarak Nicolas Maduro yerine muhalefet liderinin devlet başkanı olarak gösterildiği sayfa nedeniyle 12 Ocak itibariyle bütün dillerde erişime engellendiği belirtildi.

NetBLocks, engellemenin “Wikipedia ve başka hizmetlere ülkedeki 150 farklı noktadan farklı internet hizmet sağlayıcıları üzerinden 60 bin kez yapılan giriş denemeleri” ile fark edildiğini belirtti.

Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Venezuela by leading telecom provider #12Ene #KeepItOnhttps://t.co/p8KZskcz8T pic.twitter.com/rrxdpS6Zmx

— NetBlocks.org (@netblocks) 12 Ocak 2019