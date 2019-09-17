Venezuela'da muhaliflerle anlaşma sağlandı

Venezuela'da hükümet ile muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'teki bazı partiler arasında anlaşma imzalandığı ve bir diyalog masası oluşturulduğu öğrenildi.

Uzun süredir ABD ve ABD destekli muhalefetin saldırılarına sahne olan Venezuela'da hükümet ile muhalefette yer alan bazı partiler arasında anlaşma imzalandı.

ABD destekli Ulusal Meclis (UM) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki "muhaliflerin" hükümetle olan görüşmelerden çekildiklerini açıklamalarına karşın UM'deki bazı muhalif partiler ve hükümet yeni bir anlaşmaya vardı.

Çoğunluğu muhaliflerin elindeki UM'de temsil edilen Venezuela İçin Çözümler, Değiştirelim ve İlerleme partileri ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti arasındaki anlaşma başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı Sarayı Casa Amarilla'da imzalandı.

Taraflar arasında ayrıca sürekli müzakereler için ulusal diyalog masası oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Guaido'nun tepkiyle karşıladığı anlaşmada Ulusal Seçim Konseyine yeni üyelerin atanması, Venezuela'nın hak iddia ettiği Esequibo bölgesindeki haklarının korunması ve bazı davalarda tutuklu yargılananların serbest bırakılması, petrol ürünlerinin gıda karşılığı satışı gibi hususlar yer aldı.

Venezuela'ya uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasının talep edildiği anlaşmayla ayrıca iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) Ulusal Meclis'e geri dönmesine de karar verildi.

Anlaşmayı duyuran Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, "Venezüella'nın bütün siyasi, sosyal ve ekonomik aktörleri ve tüm dünyanın, hükümet olarak pozisyonumuzun kapıların açık tutulmasından yana olduğunu bilmesini istiyoruz" dedi.

Bu anlaşmanın barışın kuvvetlendirilmesi için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Rodriguez, bütün muhalif partilere ulusal diyalog masasına katılma çağrısı yaptı.