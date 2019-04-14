Venezuela'da halk milislerine bir milyon kişi katılacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halk milis kuvvetlerine yaklaşık bir milyon kişinin katılacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halihazırda iki milyon olan halk milislerinin üye sayısının yıl sonuna kadar üç milyona çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Venezuela başkenti Caracas'ta halk milis üyelerine seslenen Maduro, "Anayurdunuzu tüfekler omuzda hazır şekilde korumaya ve halkınız için tarım üretimine katkıda bulunmaya hazır olun" dedi.

Hugo Chavez tarafından 2008 yılında oluşturulan halk milis kuvvetleri, doğrudan Venezuela Devlet Başkanı'na bağlı durumda.

Venezuela'ya kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guiado'nun ise elektrik kesintisinin yaşandığı Zulia eyaletine gittiği belirtildi.