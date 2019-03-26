Venezuela’da elektrik sabotajı sürüyor

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, başkent Karakas’ın büyük bölümünün yanısıra 16 eyaleti etkileyen elektrik kesintilerinin ülkeye dönük yeni bir sabotajın sonucu olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı ve Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, ülkenin elektrik sistemine 24 saat içinde ikinci kez sabotaj düzenlendiğini açıkladı.

Rodriguez, Simon Bolivar Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen sabotaj sonucu ülkenin 24 saat içinde yeniden karanlıkta kaldığını belirterek elektrik hatlarına zarar verildiğini, yetkililerin zararı gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

Venezuela'da dün başlayan elektrik kesintilerinin başkent Karakas’ın büyük bölümü ile 16 eyalette etkili olduğu, bir süre sonra bu bölgelere yeniden elektrik verilmeye başlandığı ancak gece saatlerinde elektrik kesintisinin yeniden etkili olduğu belirtildi.

Elektrik kesintilerine bağlı olarak başkent Karakas’taki metronun da hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

Rodriguez dün yaptığı açıklamada, ülkenin ulusal elektrik sistemine düzenlenen saldırının 7 Mart’taki saldırıyla benzerlikler gösterdiğini belirtmiş ve ülkenin tamamına kısa süre içinde elektrik verileceğini bildirmişti.

Rodriguez aşırı sağın bu saldırısıyla iktidarı ele geçirmek ve Venezuela halkına ait olan tüm kaynakları çalmak için halkta endişe ve derin umutsuzluk yaratmayı amaçladığını vurgulamıştı.

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido ise dün Twitter’dan yaptığı açıklamada elektrik kesintilerinin 17 eyaleti etkilediğini belirterek hükümeti kesintileri önlemekte aciz kalmakla suçlamıştı.