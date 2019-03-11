Venezuela’da elektrik kesintisi sürüyor

Venezuela’nın başkenti Karakas’ın bazı bölgelerine dün gece itibariyle verilmeye başlanan elektriğin bir kez daha kesildiği, bugün ülkedeki okuların ve resmi dairelerin tatil ilan edildiği bildirildi.

Venezuela’da perşembe günü başlayan ve ülkenin tamamına yakınını etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor.

Venezuela hükümeti elektrik kesintilerine ülkenin doğusundaki hidroelektrik santralına ve dağıtım merkezi Guri’ye ABD tarafından düzenlenen sabotajın yol açtığını açıklamış ve ülke geneline elektrik verilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirmişti.

TASS haber ajansının haberine göre, dün akşam saatlerinde başkent Karakas’taki yerleşim bölgelerine elektrik verilmeye başlandı ancak gece itibariyle yeniden elektrik kesintisi yaşandı.

Karakas’ta yerel saatle 20.00’de birçok bölgeye elektrik sağlandığı ancak daha sonra aralıklarla kesintilerin yaşandığı ve gece saat 01.00 itibariyle elektriğin yeniden tamamen kesildiği belirtildi.

Öte yandan Santa Fe ve Baruta semtlerinde iki süpermarkette soygun yaşandığı bildirildi.

Venezuela’da 7 Mart’ta 23 eyaletten 20’sinde elektrik kesintisi başlamıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Cumartesi günü düzenlenen emperyalizme karşı mitingde, elektrik kesintilerinin ABD emperyalizminin ülkeye yönelik saldırısının bir parçası olduğunu belirtmiş ve birçok sorunun üstesinden gelen Bolivarcı Venezuela’nın bu sorunun da üstesinden geleceği açıklamasını yapmıştı.



Venezuela’da süren elektrik kesintisi nedeniyle, pazartesi günü okullar ve resmi kurumlar ile özel işyerlerinin kapanması kararı verildi.

Öte yandan kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkedeki elektrik kesintilerine bağlı olarak hastanelerde çok sayıda kişinin öldüğünü ileri sürerek hükümeti suçladı.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ise VTV'ye yaptığı açıklamada elektrik kesintisinden ölümler yaşandığı yönündeki haberleri reddetti. Alvarado hastanelerin büyük çoğunluğunun acil servislerinde jeneratörlerin çalıştığını ve bu konunun bakanlığı için öncelikli olduğunu kaydetti.

Guaido bugün Ulusal Meclis’te “Ulusal Acil Durum" ilan etmeyi görüşeceklerini belirterek askerleri Devlet Başkanı Maduro'ya destek vermeyi kesmeye çağırdı.

