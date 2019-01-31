Venezuela'da ABD yanlısı muhalefet liderinin evine baskın iddiası

Venezuela'da ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özel harekat güçlerinin evinde arama gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido, özel harekat güçlerinin evinde arama gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polisi (FAES) güçlerinin ailesinin bulunduğu eve baskın düzenlediğini iddia eden Guaido, Twitter'dan yaptığı açıklamada“Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur” ifadelerini kullandı.

ABD TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Guaido'ya yönelik herhangi bir tehlike karşısında Venezuela'yı "ağır sonuçlar" ile karşı karşıya kalmakla tehdit etmişti. Nicolas Maduro hükümetini hedef alan Bolton, ABD'nin herhangi bir saldırıya "ciddi karşılık vereceğini" belirtmişti.