Venezuela’da ABD sabotajı ülkeyi elektriksiz bıraktı

Venezuela’nın 23 eyaletinin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisinin hâlâ devam ettiği, başkent Karakas’ın bazı bölgelerine elektrik sağlanmaya başlandığı aktarıldı. Venezuela ABD’nin siber saldırıyla elektrik sistemine sabotaj gerçekleştirdiğini açıkladı.

Venezuela ABD'nin siber saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladığı ülke genelindeki elektrik kesintisini gidermeye çalışıyor.

23 eyaletin 22’sinde etkili olan elektrik kesintisi giderilmeye çalışılırken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’nin şimdi de ülkeye karşı elektrik savaşı başlattığını açıkladı.

Maduro elektrik kesintisi boyunca okulların ve devlet kurumlarının kapatılmasını talimatı verdi. İşyerlerinin de açılmaması uyarısında bulunuldu.

Sorunun çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirilirken başkent Karakas'ın bazı bölgelerine yavaş yavaş elektrik verilmeye başlandığı belirtiliyor.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez dün yaptığı açıklamada, ülkeye elektriğin yeniden verilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bazı kişilerin ülkedeki elektrik kesintilerini “kutladıkları”na dikkat çekti. Arreaza dün Twitter'dan paylaştığı mesajında “Venezuela halkı ülkenin elektrik endüstrisine yönelik sabotajın sonucu olarak ortaya çıkan koşullar karşısında sakinliğini korurken ve (ulusal elektrik tedarikçisi) Corpoelec çalışanları vargüçleriyle çalışırken, Donald Trump’a yakın kişiler kutlama yapıyor ve Venezuelalıların içinden geçtikleri sürece aldırmadan gerçekleri çarpıtıyorlar” dedi.

Arreaza, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Gıda yok, ilaç yok. Şimdi de elektrik yok. Yakında Maduro da olmayacak” şeklindeki twitini ve ABD’nin sabotaj yapmadığını ileri sürdüğü twitini paylaştı.

Arreaza, ABD’nin Küba ve Venezuela’ya saldırgan planlarının mimarlarından Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio’nun ülkedeki elektrik kesintileriyle alay ettiği twitlerini de mesajına ekledi.

Marco Rubio Venezuela'daki durumu alaya alarak "Venezuela halkından özür dilerim. Apple'dan indirdiğim 'elektronik saldırı' uygulamasının yanlış yerine tıklamış olmalıyım" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'daki ekonomik sorunların nedenlerinin yaptırımlarımız olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Yaptırımlar kesintilerden çok daha yeni" diye konuştu.

GUAIDO VİDEO İLE TWİTTER'DAN DUYURDU

Kendisini devlet başkanı ilan etmiş olan Juan Guaido da konuya ilişkin, "Bir anneye yemek yapmamasını, makineye bağlı hastaya ölmemesini nasıl söylersin. Güçsüz bir ülkede çalışması gereken bir çalışanı elektriksiz nasıl çalıştırırsın?” paylaşımında bulundu.

teleSUR’da yer alan bir haberde ülkedeki elektrik kesintileri sırasında bazı hastanelerdeki hastaların öldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

ULUSAL ŞİRKET SABOTAJI DOĞRULADI

Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec) Twitter hesabından kesintinin Guri’deki santralin sabote edilmesinin bir sonucu olduğunu açıkladı. Ancak saldırıya dair ayrıntı verilmedi. Guri hidroelektrik santrali, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılıyor.

BM'YE SABOTAJIN KANITLARI SUNULACAK

Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, dün yaptığı açıklamada Rubio’nun ve Pompeo’nun paylaşımlarının elektrik kesintilerinden önceden haberdar olduklarını gösterdiğini belirterek şunları kaydetti: “Otomatik kontrol sistemine siber saldırı düzenlediler. Her şey bunun tüm Venezuela’ya karşı çok boyutlu ve şiddetli bir saldırı olduğunu gösteriyor. Gelecek günlerde BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet başkanlığında bir heyet Venezuela’ya gelecek. Ona bu suçların kanıtlarını göstereceğiz. Dünyanın Venezuela’da insan haklarına saygı duyması için kendisine şikayetimizi de ileteceğiz.”

Sputnik muhabirinin aktardığına göre dün yerel saatle 9.00’dan itibaren Karakas’ın bazı bölgelerine elektrik verilmeye başlandı. Ancak elektrik verilen bölgelerde geçici kesintilerin de halen yaşandığı bildirildi.

ANTİEMPERYALİST EYLEM GÜNÜ

Venezuela'da ABD destekli muhalif lider Guaido yandaşlarını bugün için sokaklara çağırırken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da bugün ülkede anti-emperyalist bir eylem düzenleneceğini açıklamıştı. Venezuela lideri Maduro, 9 Mart'ın eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan Venezuela karşıtı kararların dördüncü yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "O gün anti-emperyalizm günü olarak hatırlanacak ve 9 Mart Cumartesi günü sokaklara çıkacağız" demişti.

