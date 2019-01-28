Venezuela'da ABD desteğiyle kendini 'başkan' ilan eden Guaido'dan darbe çağrısı: Askerlerle görüşüyorum!

Venezuela'da ABD desteğiyle kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, açık bir darbe çağrısına daha imza attı.

Venezuela'da ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığını açıkladı. Guaido, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin Amerikan Washington Post gazetesine demeç verdi. Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, Maduro'nun görevini bırakması gerektiğini söyledi.