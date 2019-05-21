Venezuela, yabancı kredi kartı işlemleri ve ödeme sistemlerini askıya alıyor

Venezuela’da Merkez Bankası ve bankacılık düzenleme kurumu SUDEBAN, ülkedeki Visa, Mastercard ve Maestro gibi ödeme sistemlerine son vermek amacıyla kendi sistemini hayata geçirmeye karar verdi.

30 Kasım 2019’dan itibaren Venezuela’daki Visa, Mastercard ve Maestro işlemlerine son verileceği duyuruldu. Kredi kartlarıyla ilgili benzer sürecin de 30 Ocak 2020’ye kadar tamamlanacağı belirtildi.

Banca y Negocios adlı haber sitesi, ABD yaptırımlarını ve diğer tehditleri göz önünde bulunduran SUDEBAN, bağımsız bir ödeme sistemi yaratmaları için finansal kurumlara talimat verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mayıs ayında yaptığı açıklamada ülkesinin ABD dolarından arınmaya başladığını söylemişti. Maduro, ekonomi alanındaki bu değişimleri ABD ablukasından kurtulma olarak niteliyor.

Venezuela hükümeti 2003 yılından itibaren ülkedeki döviz işlemlerini kontrol altına almak üzere adımlar attı. Sonuç olarak yasadışı döviz işlemleri piyasasının oluşmaya başladığı kaydedilirken, döviz kuru da resmi kuru 12 kat kadar aştı. Hükümet yalnızca Ağustos 2018’de dolar işlemlerini serbest bıraktı. Ancak resmi DICOM kur sistemi varlığını korudu. Oranlar yakın zamanda sözde karaborsa oranlarıyla eşitlendi ve daha sonra bunu da aştı.

ABD geçen aylarda Maduro’yu görevden ayrılmaya zorlamak için Venezuela’nın petrol ticaretini durdurmaya çalıştı.