Venezuela ve Rusya dışişleri bakanları yarın Moskova’da görüşecek

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yarın Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşecek. Lavrov’un haftaiçi de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD’nin askeri müdahaleyle tehdit ettiği Venezuela’nın Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yarın Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov haftaiçi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı görüşme öncesinde Venezuelalı mevkidaşı ile bir araya gelecek.

Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ikilinin Venezuela'daki muhalefetin provokatif eylemleri ve Karakas’a yönelik dışarıdan baskıyı konuşacağını ifade etti.

Ryabkov, “Öncelikle muhalefetin provokatif amaçlarla körüklediği sokaktaki durumun durdurulması gerektiği konusunda ısrarcıyız. Ayrıca Karakas hükümetinin hazır olduğunu anladığımız kapsayıcı diyalogdan yanayız” dedi.

Ryabkov, ABD’nin tehditleri ve “tüm seçeneklerin masada” olduğu yönündeki söylemin de görüşmenin gündeminde olacağını ekledi.

'ÖZEL BİR SİNYAL YOK’

Lavrov’un Pompeo ile görüşmeden önce Arreaza ile görüşmesinin özel bir sinyal olmadığını vurgulayan Ryabkov “Ancak Arreaza'yla yapılacak görüşmede edinilecek sonuçlar, olanları ve Pompeo’dan alabileceğimiz sinyalleri daha iyi anlamamızı sağlayacak” dedi.

Ryabkov, görüşmede ele alınacak bir diğer konunun da ikili ilişkiler olduğunu kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, daha önce Lavrov ve Pompeo’nun 6-7 Mayıs tarihlerinde Finlandiya’nın Rovaniemi kentinde yapılacak bakanlar kurulu toplantısı çerçevesinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.