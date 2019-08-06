Venezuela, uyuşturucu dolu iki Kolombiya uçağına el koydu

Venezuela Havacılık Savunma Komutanlığı, hava sahasına izinsiz giriş yapan iki Kolombiya uçağına el konulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre iki Kolombiya uçağı uyuşturucu maddelerle yüklüydü.

Venezuela Kapsamlı Havacılık Savunma Komutanlığı (Codai), ülkenin hava sahasına izinsiz giriş yapan iki Kolombiya uçağına el koyduklarını açıkladı. Açıklamaya göre iki Kolombiya uçağı uyuşturucu maddelerle yüklüydü.

Codai'den yapılan açıklamada "Venezuela'nın batı hava sahasını geçmeye çalışan uyuşturucu yüklü iki Kolombiya uçağı tespit edip etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, "Ülkemiz, bu insanlık belasıyla başa çıkamayan bir hükümet olan Kolombiya'dan gelen uyuşturucu kaçakçılığından çok çekti" dedi.

Nicolás Maduro, 4 Ağustos Pazar günü yaptığı açıklamada, Venezuella güvenlik güçlerinin 2019 yılı boyunca Kolombiya’dan gelen 22 bin kilogramdan fazla farklı türde uyuşturucu madde ele geçirdiğini söyledi.

Maduro, "Venezuela bu yıl Kolombiya’dan gelen uyuşturucuların ele geçirilmesinde rekor kırıyor. Bu ülke, kendi sınır güvenliğini kaçakçılardan, uyuşturucu tacirlerinden, ve şiddetten korumaktan yıllardır aciz” yorumunda bulundu.