Venezuela: Saldırı girişimi püskürtüldü

Venezuela, ‘aşırı sağın karanlık çıkarları’nca harekete geçirilen küçük bir asker grubunun silah çalma ve askeri personeli kaçırma girişiminin ardından tüm üyelerinin yakalandığını açıkladı.

Venezuela hükümeti, kendisini Başçavuş Valdren Figueroa olarak tanıtan asker kıyafetleri içinde bir kişinin, halkı Maduro hükümetine karşı sokağa çıkmaya çağırdığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından askeri merkezlere saldırı girişiminde bulunan küçük bir grubun yakalandığını açıkladı.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerine ait tüm üslerin güvende olduğu ifade edildi.

Venezuela Savunma Bakanlığı, Bolivarcı Venezuela Silahlı Kuvvetleri’nin başkent Karakas’taki merkezine yönelik bir saldırı girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı. Açıklamada askeri tesislerden silah çalan küçük bir grubun durdurulduğu ve yakalanarak sorguya alındığı belirtildi.

Telesur’un haberine göre, Bakanlık tarafından yapılan açıklamada olayın yerel saatle 2.50 sularında meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada “vatana ve kurumlarına bağlılık yeminine ihanet eden küçük bir grup saldırganın Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği’nin komando birliğine girdiği” belirtildi.

Saldırganların buradan ele geçirdikleri iki askeri araçla Petare’deki karakola giderek burada bulunan silahları aldıkları ve 4 askeri personeli ölüm tehdidiyle kaçırdıkları belirtildi.

Saldırganların çevrelerinin sarılarak yakalandıkları bilgisi verilen Savunma Bakanlığı açıklamasında, çalınan silahlarla ilgili bilginin sorgulamada ortaya çıkacağı ifade edildi.

Bolivarcı Silahlı Kuvvetler’den yapılan açıklamada “aşırı sağın karanlık çıkarlarınca harekete geçirilen ve askeri disipline, onura ve kurumun geleneklerinin temel kurallarına aykırı olan” bu tür eylemlerin kesin bir biçimde reddedildiği belirtildi.

Öte yandan Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Capello, saldırganların silah çalarak halkta şiddet ve endişe yaratmayı amaçladığını söyledi.

Capello, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bir kez daha, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerimiz, Anavatanın Muhafızları, halkta şiddet ve endişe yaratmayı amaçlayarak silah çalan saldırgan ve hainlerden oluşan küçük bir grubu yakaladılar. Onlara üstün geleceğiz” dedi.

Öte yandan sosyal medyada sözkonusu videonun yayımlanmasının ardından bir grup başkent Karakas’ta eylem düzenledi. Bir arabayı ateşe veren gruba polis biber gazıyla müdahale etti.