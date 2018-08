Venezuela saldırganlarına 50 milyon dolar ve ABD'de oturma izni teklifi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumartesi günü Caracas’ta kendisine düzenlenen suikast girişimine dair bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Maduro, gözaltına alınan altı kişinin ifadelerinin iki muhalefet milletvekilinin saldırıyla bağlantılı olduğunu gösterdiğini söyledi. Bunlardan biri Kolombiya'da yaşayan Julio Borges, diğeriyse Juan Requsens. Kurucu Meclis'in bu vekillerin dokunulmazlıklarını düşürmeyi teklif eden yasa tasarısını görüşmesi bekleniyor.

Venezuela'da Salı akşamı televizyondan yayınlanan konuşmasında Maduro, gözaltına alınanların verdiği ifadelerin saldırının arkasında Julio Borges'in olduğunu gösterdiğini belirtti. Borges'in Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yaşadığını belirten Maduro "Onun böyle bir şeye dâhil olacak kadar korkak olduğunu biliyoruz" dedi.

Juan Requsens saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Borges Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisine yönelik suçlamayı reddederek suikast girişiminin Maduro'nun kendi planı olduğunu iddia etti. Borges geçen yıl Avrupa Birliği tarafından Venezuela muhalefetine "insan hakları ve ifade özgürlüğü" alanında verilen Sakharov Ödülü'nü almıştı.

Bogota'da yaşayan muhalefet liderlerinden eski bir polis şefi olan Salvatore Lucchese, Reuters'a verdiği demeçte, saldırıyı planlayanın kendisi olduğunu ileri sürmüştü.

Maduro, yaptığı konuşmada Lucchese'in sözlerine de değinerek onun Kolombiya'nın devlet başkanı Ivan Duque ile bağlantısına işaret etti. Maduro "Venezuela sağından eski bir polis şefi saldırının sorumluluğunu üstlendiğini iddia etti. Kendisi bugün Kolombiya'nın yeni devlet başkanının yemin töreninin özel konuğuydu" dedi.

KOLOMBİYA VE ABD BAĞLANTISI

Maduro daha önce yaptığı açıklamada saldırının arkasında Kolombiya hükümetinin olduğunu ve buna ilişkin bulguları ortaya koyacağını belirtmişti.

Maduro’nun sunduğu bulgular saldırganların Kolombiya’nın Santander bölgesindeki Chinocota kasabasında eğitim aldıklarına işaret ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı, saldırının arkasında Juan Manuel Carlos’un başında olduğu Kolombiya hükümetinin yer aldığının aşikar olduğunu ve bu konuda yeterli kanıtın bulunduğunu söylemişti.

İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Nestor Reverol da saldırganların yakalandığını açıkladı. Reverol saldırganlardan biri hakkında geçen yıl aynı tarihlerde Paramacay Kışlası’na düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yakalama emri bulunduğunu, birinin de 2014’teki hükümet karşıtı şiddet eylemleriyle bağlantılı olarak daha önce tutuklu kaldığını açıkladı.

Telesur’da yayımlanan haberde Maduro’nun kendisine yönelik suikast girişimi hakkında açıkladığı ilk bulgular şöyle sıralandı:

ADIM ADIM SUİKAST GİRİŞİMİ

- “BRAVO Grubu” adıyla anılan 2 Nolu Grup tarafından Cipreses iş merkezine bir drone yerleştirildi. Bu drone Kolombiya’nın Santander bölgesinin kuzeyindeki Chinacota kasabasında eğitilen bir terörist grup tarafından 10. katta ayarlandı.

- Teröristler suikast girişimini 24 Temmuz’da Carabobo eyaletinde düzenlenen yürüyüşte gerçekleştirmek istediler ancak yeterli hazırlık olmadığı için o tarihte girişimde bulunmadılar. Aynı 5 Temmuz’daki Bağımsızlık Günü’nde planladıkları saldırıyı erteledikleri gibi 24 Temmuz saldırısını da hazırlıksızlık nedeniyle ertelediler.

- 4 Ağustos'ta öğleden sonra halka açık gösterinin Los Proceres Caddesi'nde değil Bolivar Caddesi'nde yapılacağı bilgisini doğruladıktan sonra drone’u buraya getirdiler. Askeri yetkililer tarafından saptanan ve teknolojik birimlerce etkisiz hale getirilen drone bu idi.

- Drone’u Adalet Yüksek Mahkemesi yapılarının üzerinde havalandırdılar ancak sinyal engelleyici teknolojik ekipman tarafından drone'un yörüngesi bozuldu. Bu sırada ilk grup ikinci bir drone’u aktive etti.

- İki drone kullanmayı planlamışlardı. Biri kimyasal bileşenleriyle patlayacaktı, C4 patlayıcı taşıyan diğeri de Don Eduardo adlı binaya çarpıp patlayarak dikkatleri başka bir yöne çekecekti.

- Maduro kendisine bir saldırının gerçekleştirilmekte olduğunun söylendiğini ve kalabalığın korunması için acilen tahliyenin organize edilmeye çalışıldığını bildirdi. On dakika sonra Maduro’ya telefonla ulaşan Silahlı Kuvvetler Generali saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişinin drone kumandasıyla yakalandığını bildirdi. Dakikalar sonra diğer saldırganlar da yakalandı. “Halkın istihbaratı teröristlerin hızlı bir biçimde yakalanmasını sağladı."

- Yakalanan teröristler arasında Kolombiya’da ikamet eden Rayder Russo ve ABD’de ikamet eden Osman Delgado da bulunuyor.

- Saldırının gerçekleştirilmesinde dahli olan diğer grupların yakalanması için yapılan baskınlar devam ediyor.

- Saldırıyı planlayanlar 2017’de Venezuela’daki şiddet eylemlerinde yer alan kişiler.

- Saldırıya katılanlara 50 milyon dolar ve ABD’de oturma izni teklif edildi.

