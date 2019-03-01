Venezuela petrol şirketinin Avrupa merkezini Moskova’ya taşıyor

Venezuela Başkan Yardımcısı Rodriguez, kamu petrol şirketi PDSVA’nın Avrupa’daki ofisinin Rusya’ya taşınacağını açıkladı.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Rodriguez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kamu petrol şirketi PDSVA’nın Lizbon’daki ofisinin Rusya’ya taşınması talimatı verdiğini söyledi.

Rodriguez bu kararın Venezuela’nın Rusya’nın petrol ve doğalgaz şirketleri Gazprom ve Rosneft ile enerji işbirliğini geliştirdiği bir dönemde alındığını söyledi.

Rodriguez ayrıca Maduro’nun “Halkımız için gerekli gıda ve ilacı Rusya’dan satın alacağız” sözlerini hatırlattı.

ABD'nin Venezuela'da ne planladığını herkesin bildiğini söyleyen Rodriguez, "ABD, geleneksel olarak yaptığı gibi silahlı gruplar kurmak istiyor. Terör örgütünü silahlandırmak istiyorlar ve bunu tüm dünya biliyor, hiç kimse için sır değil. ABD, Venezuela'yı istikrarsızlaştırmak için aşırılık yanlısı gruplara destek veriyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, ABD'nin Doğu Avrupa'dan silah alarak Venezuela’ya komşu ülkelere göndermeyi planladığını belirterek, sevkıyatın eski Sovyet coğrafyasındaki Washington'a önemli oranda bağlı bir ülkenin havayolu şirketi aracılığıyla yapılacağını söyledi.

Brezilya ve Kolombiya’nın desteği olmazsa ABD’nin planlarının suya düşeceğini ifade eden Lavrov, muhalefetin aksine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun diyalog konusunda yapıcı bir tutum sergilediğine dikkat çekti.

Lavrov aralık ayında Maduro’nun Rusya’yı ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi ticaret ve yatırım anlaşması imzalandığını belirtti. Lavrov “Rusya Venezuela hükümetine sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmesi için daha fazla yardım edecek. Ve bunlara meşru kanallar üzerinden insani yardım desteği de dahil” dedi.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Başkan Yardımcısı Rodriguez’in Moskova ziyareti hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Rusya ile Maduro’nun ahbapları arasındaki görüşmeler yalnızca eğer Maduro için plajlarda emeklilik planlarını konuşuyorlarsa işe yarar. Değişim Venezuela için tek yol” ifadelerini kullandı.